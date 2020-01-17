Членов секты «бога Кузи» задержали в Москве

Правоохранители задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые похитили 15 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД по Москве при участии ФСБ задержаны участники объединения деструктивной направленности», – передает ТАСС слова Волк.

Она напомнила, что в ноябре 2017 года было завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сотрудниками полиции установлено, что организатор объединения, называющий себя «бог Кузя», и его соучастники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших денежные средства мошенническим путем.

«В отношении семерых участников материалы были выделены в отдельное производство, а сами они объявлены в федеральный розыск. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны. По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности было похищено свыше 15 млн рублей у 15 потерпевших», – сообщила официальный представитель МВД.

Она добавила, что четверо фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще трое задержаны в порядке ст/ 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в июле 2018 года в Москве Пресненский суд признал виновным в избиениях и мошенничестве лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова, его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Подсудимого обвинили в избиении адептов, а также в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей.

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Последнее: Правоохранители задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые похитили 15 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Следователями Главного следственного управления ГУ МВД по Москве при участии ФСБ задержаны участники объединения деструктивной направленности», – передает ТАСС слова Волк. Она напомнила, что в ноябре 2017 года было завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, а также […]