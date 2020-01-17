Ученые научились определять преступников по анализу мозговых волн

Учёные из Новой Зеландии научились определять преступников по анализу их мозговых волн. Таким образом эксперты смогут с высокой точностью сказать, совершал ли человек противоправные действия или нарочно даёт неверные показания.

Исследователи из Университета Кентербери разработали специальный алгоритм, базирующийся на простой электроэнцефалограмме. Программа анализирует мозговую активность человека и выявляет необходимые волны. Как отметил глава исследования профессор Робин Палмер, если подозреваемый был вовлечён в преступление или нарочно даёт ложные показания, так как является заинтересованным лицом, их программа покажет это. Таким образом обмануть следствие станет невозможным, что существенно ускорит расследование даже самых запутанных преступлений.

Сейчас новая методика находится на стадии подготовки к массовому тестированию. Её уже удалось проверить на 15 добровольцах и заключённых. Тесты показали полную работоспособность новой программы. Авторы исследования намерены в 2020 году проверить работу на настоящих подозреваемых.

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Последнее: Учёные из Новой Зеландии научились определять преступников по анализу их мозговых волн. Таким образом эксперты смогут с высокой точностью сказать, совершал ли человек противоправные действия или нарочно даёт неверные показания. Исследователи из Университета Кентербери разработали специальный алгоритм, базирующийся на простой электроэнцефалограмме. Программа анализирует мозговую активность человека и выявляет необходимые волны. Как отметил глава исследования профессор […]