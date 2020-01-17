«НТВ» покажет документальный фильм о путешествии Деда Мороза по городам РФ

17.01.2020, 9:21, Разное

«НТВ» покажет документальную ленту о путешествии Деда Мороза по городам РФ, который преодолел 11 тысяч километров. Зрители смогут увидеть фильм 18 января.
На этот раз новогодний волшебник совершил 4-ю масштабную поездку по стране, взяв с собой ведущих телеканала и сериальных актеров. Компания появилась на 28 ёлках в российских городах – от столицы до Красноярска. Об этом путешествии была снята документальная картина. Известно, что Дед Мороз побывал в гостях у 70 семей и посетил столько же социальных организаций, а также вручил маленьким жителям РФ огромное количество подарков и сладостей.

В фильме на «НТВ» зрители услышат различные трогательные истории и увидят множество настоящих улыбок. Позитивными эмоциями от зимней поездки поделятся верные помощники Деда Мороза.



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