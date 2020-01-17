Умер сын создателя миров Средиземья 95-летний Кристофер Толкин

В возрасте 95 лет скончался сын создателя миров Средиземья, написавшего «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно», Джона Толкина Кристофер Толкин. Он, как и отец, стал признанным писателем, но среди фанатов эпичного фэнтези прославился в качестве иллюстратора книг.

После смерти Джона Толкина права почти на все произведения, посвященные Средиземью, перешли Кристоферу Толкину. Именно он доработал незаконченные рассказы отца и опубликовал «Сильмариллион» — сборник, вобравший в себя мифы и легенды Средиземья, описывающие историю мира. Кроме того, Кристофер Толкин нарисовал карты к «Властелину колец», с 1950 года украшавшие книги Джона Толкина.

Кристофер Толкин был одним из главных критиков экранизаций «Властелина колец» и «Хоббита» Питера Джексона. По его словам, создатели картин «опустошили книгу», превратив эпичное фэнтези в боевик для подростков. Обладая правами на «Сильмариллион», он всячески препятствовал экранизации этого легендариума.

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