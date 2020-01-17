Пропавшую под Новосибирском девочку нашли живой спустя три дня

17.01.2020, 9:18, Разное

В городе Карасук Новосибирской области нашли десятилетнюю девочку, которая пропала без вести 15 января. Ребенка удалось обнаружить при помощи волонтеров и охотничьей собаки, которая успешно взяла след, передает телеканал «360». 

В среду днем юная жительница ушла из дома в музыкальную школу, после чего ее никто не видел. Девочку нашли в подвальном помещении одного из домов. Врачи диагностировали у нее обморожение стоп первой степени. После этого она попала в реанимацию. Следователи выясняют все обстоятельства ее пропажи. 



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Последнее: В городе Карасук Новосибирской области нашли десятилетнюю девочку, которая пропала без вести 15 января. Ребенка удалось обнаружить при помощи волонтеров и охотничьей собаки, которая успешно взяла след, передает телеканал «360».  В среду днем юная жительница ушла из дома в музыкальную школу, после чего ее никто не видел. Девочку нашли в подвальном помещении одного из домов. […]

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