Вплоть до смерти: Роспотребнадзор об опасности крещенского купания

Специалисты Роспотребнадзора привели ситуации, при которых традиционное купание в проруби в Крещение может обернуться крайне негативными последствиями. В частности, порой это может привести и к смертельному исходу, сообщает телеканал «360».
Эксперты не рекомендуют окунаться в ледяную воду маленьким детям, у которых тонкий слой подкожно-жировой клетчатки. Он не может защитить тело от переохлаждения. В зоне риска находятся беременные и пожилые люди, а также больные сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Более того, у некоторых людей из-за холода может произойти спазм сосудов, который способен привести к инсульту. В результате резкого перепада температур также может произойти внезапная остановка сердца.
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Последнее: Специалисты Роспотребнадзора привели ситуации, при которых традиционное купание в проруби в Крещение может обернуться крайне негативными последствиями. В частности, порой это может привести и к смертельному исходу, сообщает телеканал «360». Эксперты не рекомендуют окунаться в ледяную воду маленьким детям, у которых тонкий слой подкожно-жировой клетчатки. Он не может защитить тело от переохлаждения. В зоне риска […]
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