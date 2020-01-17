Нефть подешевела на статистике из Китая

17.01.2020, 9:12, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром слабо снижаются, поскольку трейдеры обеспокоены замедлением роста экономики Китая.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% – до 64,59 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,03%, составив 58,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно официальным данным, темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия. В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года — 6,6%.

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому статистика по экономике страны может оказывать влияния на прогнозы спроса и отражаться в нефтяных котировках.



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