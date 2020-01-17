Маск назвал трагедией создание конкурента Falcon Heavy

17.01.2020, 9:12, Новости дня

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал трагедией разрабатываемую НАСА для полетов к Луне ракету-носитель сверхтяжелого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.

«Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия», – передает РИА «Новости» сообщение Маска в Twitter.

В отличие от SLS, сверхтяжелая ракета Falcon Heavy разработки компании SpaceX имеет многоразовые блоки, которые возвращаются на Землю.

Напомним, в сентябре 2019 года НАСА завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую планируют использовать для отправки астронавтов на Луну.



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