В США признали, что в результате иранской атаки по базам в Ираке 8 января пострадали 11 военных

В результате ракетного удара Ирана по военной базе в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление центрального командования вооруженных сил США.
Представитель командования Билл Урбан 16 января сообщил, что погибших в результате авиаудара не было, 11 человек были контужены. Они уже прошли курс лечения, но по-прежнему остаются под наблюдением.
В качестве меры предосторожности некоторые военнослужащие были доставлены на американские объекты в Германии или Кувейте для «дальнейшей проверки», вскоре они вернутся в Ирак, добавил Урбан.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ни один американский военный не пострадал.
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.
Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.
В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В результате ракетного удара Ирана по военной базе в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление центрального командования вооруженных сил США. Представитель командования Билл Урбан 16 января сообщил, что погибших в результате авиаудара не было, 11 человек были контужены. Они уже прошли курс лечения, но по-прежнему […]
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