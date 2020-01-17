В МИД оценили возможность изменений во внешней политике после смены правительства

Смена российского правительства не повлияет на внешнюю политику страны, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше. В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», – сообщил Рябков, передает РИА «Новости».

По его словам, внешнеполитическая линия РФ пользуется большим авторитетом в международном сообществе, к предложениям, действиям, инициативам Москвы «относятся с вниманием».

«Внешняя политика РФ работает на дальнейшее укрепление позиции страны в мире, она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан, и так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений», – добавил дипломат.

В четверг и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности работы в будущем правительстве, заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом главе правительства.

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