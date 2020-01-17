Водонаева рассказала о романе с 23-летним хоккеистом: «Вечером у меня секс по расписанию»

17.01.2020, 9:04, Разное

Алёна Водонаева посетила Youtube-шоу «Ковальский», где пояснила о романе с 23-летним хоккеистом. По словам модели, секс у нее бывает каждый вечер.
Знаменитость не стала называть имени нового возлюбленного, хотя отметила, что он удовлетворяет ее потребности в постели. «Вечером у меня секс по расписанию», — заявила Водонаева и добавила, что встречается с хоккеистом. Как сказала актриса, она не планирует выходить замуж за 23-летнего спортсмена, поскольку ей нужен мужчина, который сможет обеспечить свою женщину. Как выяснилось, спортсмен зарабатывает небольшие деньги, но дарит звезде «цветочки и вкусняшки».

Пока что Водонаеву все устраивает, так как ее партнер хорошо проявляет себя в постели, что на данный момент для телеведущей самое главное. Также представительница шоу-бизнеса добавила, что почти не разговаривает с хоккеистом после секса. Обычно они смотрят по телевизору фильмы. Бойфренду, признает 37-летняя модель, непросто с ней, так как она является сложным человеком.



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Последнее: Алёна Водонаева посетила Youtube-шоу «Ковальский», где пояснила о романе с 23-летним хоккеистом. По словам модели, секс у нее бывает каждый вечер. Знаменитость не стала называть имени нового возлюбленного, хотя отметила, что он удовлетворяет ее потребности в постели. «Вечером у меня секс по расписанию», — заявила Водонаева и добавила, что встречается с хоккеистом. Как сказала актриса, […]

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