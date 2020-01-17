Второй человек скончался от неизвестного вируса из Китая

17.01.2020, 8:58, Разное

Новый тип коронавируса, вызывающего пневмонию, унес жизнь еще одного человека в китайском городе Ухань. Именно там произошла вспышка заболевания, передает телеканал «360».

Вторым погибшим стал 69-летний мужчина. В настоящее время в городе зафиксировали 41 случай заражения вирусом. В уханьском комитете по здравоохранению отметили, что 12 человек поправились и были выписаны из больницы. Однако еще пятеро людей остаются в медучреждениях в тяжелом состоянии. Остальные заболевшие находятся в стабильном состоянии, сообщает РИА «Новости».



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Последнее: Новый тип коронавируса, вызывающего пневмонию, унес жизнь еще одного человека в китайском городе Ухань. Именно там произошла вспышка заболевания, передает телеканал «360». Вторым погибшим стал 69-летний мужчина. В настоящее время в городе зафиксировали 41 случай заражения вирусом. В уханьском комитете по здравоохранению отметили, что 12 человек поправились и были выписаны из больницы. Однако еще пятеро […]

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