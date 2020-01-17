По факту домогательств в приюте в Татарстане возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело в ходе проверки информации о домогательствах к воспитанницам социального приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько девочек 10-13 лет, называющих себя воспитанницами приюта «Акчарлак», рассказывают, как работающий в учреждении мужчина трогал их за интимные места.
В связи с этим администрация приюта обратилась в следственные органы и прокуратуру с просьбой о проведении проверок. Оба ведомства начали проверки, в социальное учреждение выехала следственно-оперативная группа, передает РИА «Новости».
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера», – сообщил источник.
Он уточнил, что дело возбуждено в отношении неустановленного лица для проведения более полного комплекса следственных действий.
По СК по Татарстану, воспитанницы приюта сообщили, что действия сексуального характера сотрудник приюта совершал с августа 2019 года по 15 января 2020 года в отношении четырех девочек 2006-2010 годов рождения.
Правоохранительные органы проверяют как достоверность информации, так и законность действий граждан, организовавших опрос и видеосъемку несовершеннолетних, а также последующее размещение видеоматериалов с их участием в открытом доступе в интернете.
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