МИД рассказал о «напряженной» работе с Турцией по Ливии

Россия и Турция «очень напряженно» работают над тем, чтобы достигнутые в Москве договоренности по урегулированию ситуации в Ливии были реализованы, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Я хочу подчеркнуть, что Россия, как и Турция, работает в этом направлении очень напряженно. Я не исключаю, что наши скоординированные с другими заинтересованными участниками шаги принесут результат. Возможно, что и в Берлине», – сказал дипломат РИА «Новости».

Рябков считает, что Берлинская конференция по Ливии 19 января может стать успешной при наличии политической воли всех сторон. «Для этого нужно, чтобы были предприняты дополнительные усилия и проявлена гибкость», – сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Он также выразил сожаление тем, что США отказываются от конструктивного взаимодействия с Россией по Ливии. «Мы не видим готовности с американской стороны конструктивно воспринимать нашу логику и предлагаемые нами решения. Это вызывает сожаление, но мы продолжим систематическую работу по доведению до американских коллег нашей логики и наших подходов», – сообщил Рябков.

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара отправляет военных в Ливию, чтобы поддержать силы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах.





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