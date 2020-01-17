МИД рассказал о «напряженной» работе с Турцией по Ливии

Россия и Турция «очень напряженно» работают над тем, чтобы достигнутые в Москве договоренности по урегулированию ситуации в Ливии были реализованы, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Я хочу подчеркнуть, что Россия, как и Турция, работает в этом направлении очень напряженно. Я не исключаю, что наши скоординированные с другими заинтересованными участниками шаги принесут результат. Возможно, что и в Берлине», – сказал дипломат РИА «Новости».
Рябков считает, что Берлинская конференция по Ливии 19 января может стать успешной при наличии политической воли всех сторон. «Для этого нужно, чтобы были предприняты дополнительные усилия и проявлена гибкость», – сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Он также выразил сожаление тем, что США отказываются от конструктивного взаимодействия с Россией по Ливии. «Мы не видим готовности с американской стороны конструктивно воспринимать нашу логику и предлагаемые нами решения. Это вызывает сожаление, но мы продолжим систематическую работу по доведению до американских коллег нашей логики и наших подходов», – сообщил Рябков.
Накануне Эрдоган заявил, что Анкара отправляет военных в Ливию, чтобы поддержать силы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.
В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новый тип коронавируса, вызывающего пневмонию, унес жизнь еще одного человека в китайском городе Ухань. Именно там произошла вспышка заболевания, передает телеканал «360». Вторым погибшим стал 69-летний мужчина. В настоящее время в городе зафиксировали 41 случай заражения вирусом. В уханьском комитете по здравоохранению отметили, что 12 человек поправились и были выписаны из больницы. Однако еще пятеро […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роскачество проверяет качество тушенки из говядины / 15 января
- Дарья Мороз устроила «дерзкую» фотосессию в ультракоротком платье / 27 ноября
- В Якутии город Мирный остался без электричества после обстрела трансформатора / 4 января
- «Те, кто получал подарки, теперь ведут дело» / 11 декабря
- Кристина Асмус экстремально похудела на фоне болезни / 6 января
- Актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали из-за смертельной болезни / 30 декабря
- Мнение: Анимированная история / 1 декабря
- «Весь в папу»: сын Лазарева отжег на празднике дочери Киркорова / 2 декабря