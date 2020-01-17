Президент Владимир Путин объяснил намерение отказаться от приоритета международного права тем, что Европейский суд по правам человека часто принимает «явно неправовые»решения. Ранее он заявил, что «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не противоречат нашей Конституции”. Юрист-международник, доцент факультета права Высшей школы экономики Глеб Богуш рассказал The Insider, что для отказа от выполнения решений ЕСПЧ российским властям нет необходимости менять Конституцию, поскольку такая практика уже существует, хотя это противоречит международному праву. При этом государство никаким образом не может отменить свои международные обязательства путем изменения национальной конституции.

На мой взгляд, международных договоров, которые противоречат Конституции, не существует. Конституционный суд может в соответствии с законом проверять не вступившие в силу договоры на их соответствие Конституции и в случае установления противоречия они не могут вступить в действие.

При этом позиция, что Конституция имеет верховенство внутри страны в том числе над международными договорами, вполне возможна, поскольку вытекает из дословного, буквального толкования действующей Конституции.

Именно на этом основана практика Конституционного суда России, которая уже закреплена в законе о Конституционном суде [Соответствующая поправка была принята в 2015 году. — The Insider]. В частности, она дает возможность объявлять решение Европейского суда по правам человека неисполнимым в российской юрисдикции. Именно потому, что, по мнению Конституционного суда, оно противоречит, не соответствует фундаментальным принципам Конституции. Ничего нового в этом нет. Собственно говоря, никакого изменения Конституции на самом деле эта позиция не требует. Она существует де-факто в практике государственных органов России.

Таких решений Конституционного суда было два. Первое касалось избирательных прав осужденных, это дело Анчугова и Гладкова. Второе касалось выплаты компенсации акционерам компании «ЮКОС». То есть два решения ЕСПЧ Конституционный суд Российской Федерации признал неисполнимыми. Естественно, компенсация не была выплачена.

Эта позиция, безусловно, не соответствует принципу добросовестного выполнения международных обязательств. Государство, в соответствии с международным правом, не может ссылаться на положения внутреннего права в качестве основания для невыполнения своих международных обязательств. Это положение закреплено в Венской конвенции о праве международных договоров, участницей которой является Россия.

Кроме того, никаких противоречий Конституции в тех двух решениях ЕСПЧ нет и не может быть, потому что ЕСПЧ не выносит решений в соответствии с Конституцией. Он определяет, нарушило ли государство Конвенцию. Европейская конвенция по правам человека содержит статью 46, которая однозначно говорит об обязательности постановлений для государства, в отношении которого они вынесены. Там нет никаких условий, это никак не зависит от конституций или чего-либо другого. Это относится к любому международному договору. Международный договор налагает обязательства на государство в целом – не на президента или суды. И государство внутри себя может как угодно решать эту проблему. Оно может выполнять или не выполнять постановления, но государство будет нести ответственность в целом как субъект международного права.

Объявить решение ЕСПЧ «противоречащим Конституции» — все равно что признать не соответствующими Конституции правила футбола или шахмат. И то, и другое – правила, и то, и другое регулирует поведение людей, но это совершенно разные вещи.

Второй важный момент — в международном праве ничего не меняется. Не может государство, изменив Конституцию, федеральные законы, какие угодно законы, отменить или изменить свои международно-правовые обязательства. Единственный вариант, который есть у государства, — выйти из этих международных договоров, перестать быть их участником. Но государство не может внутренним правом изменить международное право. Это разные правовые системы. Что бы ни делали власти Российской Федерации, международное право действует объективно, и на следующей день после принятия этих конституционных поправок у Российской Федерации будут такие же обязательства, какие были за день до этого.

Если какое-то положение международной конвенции, по мнению властей, не соответствует Конституции, у государства всегда есть возможность либо изменить Конституцию, либо истолковать ее другим образом.

Кроме того, есть простой вопрос. Кто подписывает законы о ратификации международных договоров? Я могу сказать, кто это делает – это делает президент Российской Федерации. У него есть правовое управление, у него есть масса советников. И за исполнение этих договоров отвечает президент.

Что Владимир Путин говорит сейчас о «навязывании чего-то России извне» – не очень понятно. Пока нет ничего, кроме предельно общих рассуждений людей в большинстве своем очень далеких и от конституционного права, и тем более от международного права.

Я вчера посмотрел состав рабочей группы по подготовке поправок к Конституции: все юристы, которые там есть и, кстати, их там немного, не являются специалистами по международному праву. Есть специалисты по административному праву, есть специалисты по гражданскому праву, по конституционному (не так много), но ни одного международника там нет. Поэтому что они там обсуждают, какое «международное законодательство» (несуществующее, между прочим) – я, честно говоря, с трудом понимаю. И не уверен, что они сами понимают.

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Последнее: Президент Владимир Путин объяснил намерение отказаться от приоритета международного права тем, что Европейский суд по правам человека часто принимает «явно неправовые»решения. Ранее он заявил, что «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не противоречат нашей Конституции”. Юрист-международник, доцент факультета права […]