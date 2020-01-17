Число задержанных в Гонконге превысило 7 тысяч

Общее число задержанных протестующих в Гонконге за последние восемь месяцев составило 7019. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Суд привлекли к ответственности 1092 человек, из них 547 — по статье о массовых беспорядках.

Глава полиции Гонконга отказался приносить извинения за якобы имевшее место насилие во время беспорядков, заявив, что именно митингующие должны извиниться за нанесенный им городу вред. Но при этом он комиссар полиции Крис Тан Пинг-Кён признал, что полицейские могли бы лучше справиться с беспорядками.

«Конечно, есть что улучшить… в том числе, с точки зрения наших действий и стратегий, общения со СМИ, приспособлений и общения моих коллег с гражданами», — сказал он.

В Гонконге с июня 2019 года продолжаются многотысячные протесты, изначальной причиной которых стал закон об экстрадиции. Несмотря на отмену законопроекта, протесты продолжились.

За месяцы протестов на улицах города неоднократно возникали стычки с полицией. Полицейские применяли силу для разгона активистов и один раз использовали огнестрельное оружие. Тысячи участников акций получили лёгкие ранения и травмы, более двух с половиной тысяч арестованы.

Участники требуют расследования действия силовиков во время акций, отставки главы администрации Гонконга и проведения реформы избирательного права.

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