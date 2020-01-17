Появилось видео посадки самолета на недействующую полосу в Домодедово

17.01.2020, 8:51, Новости дня

В Сети опубликовано видео посадки самолета на недействующую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово.

Ролик снят одним из пассажиров рейса Сабетта (Ямал) – Москва авиакомпании «ИрАэро». На кадрах видны снижение, посадка и торможение по ВПП.

В четверг лайнер SSJ-100 сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово. По данным СМИ самолет мог сесть на этой полосе из-за ошибки пилота. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

СК начал доследственную проверку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети опубликовано видео посадки самолета на недействующую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово. Ролик снят одним из пассажиров рейса Сабетта (Ямал) – Москва авиакомпании «ИрАэро». На кадрах видны снижение, посадка и торможение по ВПП. В четверг лайнер SSJ-100 сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово. По данным СМИ самолет мог сесть на этой полосе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика