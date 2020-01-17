Появилось видео посадки самолета на недействующую полосу в Домодедово

В Сети опубликовано видео посадки самолета на недействующую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово.
Ролик снят одним из пассажиров рейса Сабетта (Ямал) – Москва авиакомпании «ИрАэро». На кадрах видны снижение, посадка и торможение по ВПП.
В четверг лайнер SSJ-100 сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово. По данным СМИ самолет мог сесть на этой полосе из-за ошибки пилота. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
СК начал доследственную проверку.
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Последнее: В Сети опубликовано видео посадки самолета на недействующую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово. Ролик снят одним из пассажиров рейса Сабетта (Ямал) – Москва авиакомпании «ИрАэро». На кадрах видны снижение, посадка и торможение по ВПП. В четверг лайнер SSJ-100 сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово. По данным СМИ самолет мог сесть на этой полосе […]
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