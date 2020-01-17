Календарь: 17 января — Родился величайший боксер Мохаммед Али

В этот день 78 лет назад родился американский боксер Мохаммед Али.

В бокс его привело желание отомстить обидчикам, укравшим у него велосипед. Али оказался боксером от Бога и быстро достиг больших успехов. Он был блистательным оратором и, пожалуй, первым в истории бокса начал подогревать интерес к своим боям хамскими выходками на пресс-конференциях и других мероприятиях. Он называл себя «Величайшим», в чем и убедил весь мир. Мохаммед Али неоднократно становился чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе в 1964-1974 годах.

Однако поклонники боксера называют историческим его бой с Джо Фрейзером в Маниле. Любимец публики Али обзывал Джо «уродливой обезьяной», а экс-чемпион Фрейзер в полном одиночестве готовился мстить. То, что происходило в течение 14 раундов, впоследствии назовут мясорубкой — сошлись два сильнейших боксера «золотой эры бокса». Фрейзер вспоминал: «Я наносил ему удары, которые пробили бы крепостные стены. Боже мой, он великий чемпион». «Это было как смерть. Я никогда не был ближе к смерти», — говорил Али.

Этот бой запомнился всем очевидцам как один из самых жестоких, увиденных ими когда-либо. Под конец раунда оба бойца были вымотаны до предела. После 14-го раунда судья остановил поединок — Фрейзер, будучи слепым на левый глаз, практически не видел правым . В то же время в своём углу Али просил снять перчатки («я очень устал, снимите с меня перчатки») и, по версии своего врача, на 15-й раунд выйти бы не смог. В чью пользу закончился бы бой, если бы тренер Фрейзера Эдди Фатч не остановил его, остаётся вопросом. После этого поединка Али назвал Фрейзера лучшим боксером после себя и сказал, что он его очень сильно недооценивал.

Из спорта Мохаммед Али ушел в 1981 году — его настигла болезнь Паркинсона. Он называет бой с болезнью своим самым тяжелым боем. После ухода из бокса Мохаммед Али занимался общественной и политической деятельностью. В 1999 году он был назван «Спортсменом века». Умер Мохаммед Али 3 июня 2016 года. Его мастерство, философия, общественная деятельность становятся примером для подражания новым поколениям боксеров.

События дня:

1377 г. — резиденцией Папы Римского стал Ватикан.

1912 г. — британский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса спустя месяц после того, как там побывала экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена.

1920 г. — в Советской России официально отменена смертная казнь.

Именинники:

Александр, Денис, Николай, Семен.

Родились:

Семен Альтов (1945 г.) (Альтшулер) — советский и российский писатель-сатирик.

Игорь Николаев (1960 г.) — композитор и певец.

Джим Керри (1962 г.) — американский киноактёр.

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