Россия нарастила вложения в госдолг США

В ноябре 2019 года РФ увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на 794 млн долларов – до 11,491 млрд долларов, свидетельствуют документы, опубликованные минфином США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,979 млрд долларов, а краткосрочных – 8,512 млрд долларов, передает ТАСС.

Объем вложений РФ в гособлигации США увеличивается четвертый месяц подряд.

Весной 2018 года РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг. К маю они сократились до 14,9 млрд долларов и продолжили уменьшаться. Рост произошел в апреле 2019 года, тогда вложения увеличились до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем 1,16 трлн долларов. Второе место с 1,09 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Японские медики рассказывали, как правильное и регулярное употребление обычной питьевой воды может помочь сбросить лишний вес. В частности, специалисты рекомендуют сразу после пробуждения вместо кофе или чая выпивать стакан воды комнатной температуры. При этом чистить зубы надо уже после приема жидкости, передает «Российская газета». Примерно через 45 минут после этого следует позавтракать. При этом питье […]