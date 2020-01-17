Роскачество дало советы по безопасному использованию банкоматов

Преступники придумывают все новые способы обойти системы безопасности банков, в том числе при использовании банкоматов, отметили специалисты Роскачества.

Роскачество указывает, что в данный момент существует масса «способов воровства», передает РИА «Новости».

Например, на банкомат устанавливают считыватели карт – скиммеры, которые «незаметны на первый взгляд и тайно выполняют свою работу». Эти устройства «считывают платежные данные непосредственно с карты, когда вы вставляете ее в слот банкомата». Так «мошенники получают возможность сделать дубликат карты и снять с нее деньги».

Кроме того, на банкоматы устанавливают скрытые видеокамеры, а также накладные клавиатуры, которые отслеживающие вводимый пин-код.

«Есть и такое понятие, как «плечевой серфинг» – преступник стоит за вашей спиной и разглядывает ваш пин-код», – предостерегают эксперты.

Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендовал использовать, по возможности, банкоматы внутри банка, и быть внимательными с банкоматами в помещениях, доступ к которым осуществляется с улицы через специальный магнитный замок.

«Для доступа в помещение банк никогда не будет просить вас ввести пин-код: если имеется специальная клавиатура «для ввода пин-кода» – это точно устройство мошенников», – предупредили эксперты.

Банкомат необходимо проверить на наличие скиммеров (накладок на картоприемники) – отверстий, куда вставляются карты, а также накладок на клавиатуру: обычно они неплотно прилегают к банкомату, отличаются по цвету и выглядят в целом ненадежно.

При обнаружении таких устройств необходимо сообщить в банк о своих подозрениях.

Клавиатуру при вводе пин-кода необходимо прикрывать рукой. Нельзя вставлять карту в банкомат, на экране которого написано «Вставьте карту»: возможно, мошенники активировали функцию перевода денег, и при вводе пин-кода начнется перевод средств.

«Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка», – указали в Роскачестве.

Кроме того, в случае, если предыдущий клиент забыл вытащить карту из банкомата, не рекомендуется вынимать ее самостоятельно – это может быть мошенническая схема, «при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со «свидетелем» и обвинит вас в воровстве денежных средств с его счета».

«Если вы столкнулись с таким обманом – немедленно вызывайте полицию, тем самым вы отпугнете мошенников», – говорится в сообщении.

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