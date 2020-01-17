Роскачество дало советы по безопасному использованию банкоматов

Преступники придумывают все новые способы обойти системы безопасности банков, в том числе при использовании банкоматов, отметили специалисты Роскачества.
Роскачество указывает, что в данный момент существует масса «способов воровства», передает РИА «Новости».
Например, на банкомат устанавливают считыватели карт – скиммеры, которые «незаметны на первый взгляд и тайно выполняют свою работу». Эти устройства «считывают платежные данные непосредственно с карты, когда вы вставляете ее в слот банкомата». Так «мошенники получают возможность сделать дубликат карты и снять с нее деньги».
Кроме того, на банкоматы устанавливают скрытые видеокамеры, а также накладные клавиатуры, которые отслеживающие вводимый пин-код.
«Есть и такое понятие, как «плечевой серфинг» – преступник стоит за вашей спиной и разглядывает ваш пин-код», – предостерегают эксперты.
Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендовал использовать, по возможности, банкоматы внутри банка, и быть внимательными с банкоматами в помещениях, доступ к которым осуществляется с улицы через специальный магнитный замок.
«Для доступа в помещение банк никогда не будет просить вас ввести пин-код: если имеется специальная клавиатура «для ввода пин-кода» – это точно устройство мошенников», – предупредили эксперты.
Банкомат необходимо проверить на наличие скиммеров (накладок на картоприемники) – отверстий, куда вставляются карты, а также накладок на клавиатуру: обычно они неплотно прилегают к банкомату, отличаются по цвету и выглядят в целом ненадежно.
При обнаружении таких устройств необходимо сообщить в банк о своих подозрениях.
Клавиатуру при вводе пин-кода необходимо прикрывать рукой. Нельзя вставлять карту в банкомат, на экране которого написано «Вставьте карту»: возможно, мошенники активировали функцию перевода денег, и при вводе пин-кода начнется перевод средств.
«Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка», – указали в Роскачестве.
Кроме того, в случае, если предыдущий клиент забыл вытащить карту из банкомата, не рекомендуется вынимать ее самостоятельно – это может быть мошенническая схема, «при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со «свидетелем» и обвинит вас в воровстве денежных средств с его счета».
«Если вы столкнулись с таким обманом – немедленно вызывайте полицию, тем самым вы отпугнете мошенников», – говорится в сообщении.
Ранее Сбербанк назвал самые популярные способы кражи денег с карт.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Двое неизвестных устроили стрельбу в парикмахерской в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. В результате были ранены пятеро человек, среди которых трое детей, сообщает телеканал «360». СМИ сообщают, что 11-летний мальчик получил ранение в спину, другой 12-летний ребенок был ранен в колено. Еще одна пуля попала в бедро 16-летнему юноше. Все они были госпитализированы и находятся […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Молодогвардейцы провели акцию против решения WADA / 14 декабря
- Максим Дунаевский готовится к восьмой свадьбе / 16 января
- Медики назвали необычные возбудители рака / 9 января
- Наука: Новую диагностику пациентов с хроническими нарушениями сознания разработали в УрФУ / 22 декабря
- «БУДЬ ЗДОРОВ, ТАРАКАН!» / 31 декабря
- Потап отдыхает в Мексике на берегу Карибского моря вместе с двумя женами / 14 января
- Мнение: Митинг за возвращение «северных территорий» / 4 декабря
- Наука: Учёные создали эпигенетическую мышь-лежебоку / 12 декабря