Путин назначил…

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Об этом говорится на сайте Кремля.

Другим распоряжением президент ввел должность заместителя председателя Совета Безопасности, им назначен Дмитрий Медведев. Оба документа вступают в силу со дня их подписания.

Ранее Мишустина поддержала Госдума. За его назначение проголосовали 383 депутата, голосов против не было. Воздержался 41 депутат.

15 января после послания президента Федеральному Собранию Медведев объявил об отставке правительства, ему предложили должность зампреда Совбеза. По словам источников «Новой газеты», произошедшее — неожиданность для членов правительства. Новым премьер-министром Путин тогда предложил назначить главу ФНС Михаила Мишустина.

Михаил Мишустин с 2010 года возглавлял ФНС. Ранее он руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. При нем открыли экономические зоны в Татарстане, Дубне и Зеленограде. В 2008 году он стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).

Фото: сайт Кремля

Источник: Новая газета

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