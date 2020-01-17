Рубль продолжает падать после отставки Медведева

Российская валюта продолжает снижаться по отношению к валютам западных партнеров России на фоне сообщений об отставке прежнего правительства и назначения нового премьер-министра вместо Дмитрия Медведева. Им стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Стоит отметить, что накануне рубль снизился к доллару и евро, приблизительно – на 30 копеек. Сегодня тенденция продолжилась. Официальный курс рубля на 17 января 2020 года составляет:
- 61,56 за доллар
- 68, 65 за евро
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Последнее: Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал в своем блоге послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал уволить руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. «Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете, что Крым ваш?! Нет, он не ваш, вы лишь денежный мешок для Крыма, и вы уже потратили […]
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