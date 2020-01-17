Медики назвали полезные свойства черного винограда и призвали добавить его в свой ежедневный рацион. При употреблении ягод существенно снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшается самочувствие.
Исследователи отметили, что виноград позволяет регулировать баланс сахара в крови и уровень выделяемого инсулина. Также именно эти ягоды повышают чувствительность к данному веществу. Таким образом черный виноград является хорошей профилактикой сахарного диабета. Для сердца и сосудистой системы употребление ягод спелого винограда тоже принесёт свою пользу. Фитохимические вещества помогут укрепить сосуды и избавят их от лишнего холестерина. Фитонутриент, в большом количестве содержащийся в чёрном винограде, положительно скажется на продолжительности жизни, ведь он замедляет окисление клеток в организме.
Черный виноград можно употреблять и с целью улучшить внешний вид. Косточки этого лакомства обладают свойством повышать эластичность кожи и способствуют росту волос. Флавоноиды делают ягоду темнее и сочнее, и поэтому самые тёмные и сочные сорта очень богаты этим веществом. Оно способно разжижать тромбы и препятствовать образованию новых. Несмотря на всю полезность черного винограда, эксперты рекомендовали для начала проконсультироваться с диетологом. Специалист поможет разработать максимально сбалансированную диету, при которой виноград будет исключительно в пользу.
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