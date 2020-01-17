Операторы «Северных потоков» попросили Германию вывести их из-под действия газовой директивы

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщает российское издание «Ведомости».

Заявление «Северного потока» должны рассмотреть до 23 мая, после консультаций со странами – участницами ЕС, пишет издание, ссылаясь на документы агентства.

15 апреля Совет Евросоюза утвердил проект поправок к газовой директиве, которая будет регулировать работу морских газопроводов из третьих стран в Европе. Одобрение Советом ЕС было последним шагом в принятии правил, регулирующих внутренний газовый рынок Европейского союза.

Газовая директива была принята Европарламентом 4 апреля. Согласно ей, новые и уже действующие морские газопроводы из стран, не входящих в ЕС (в том числе «Северный поток – 2»), должны соответствовать правилам, которые сейчас распространяются на внутренние трубопроводы.

После ее обнародования государствам – членам ЕС дали девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с этой директивой.

Бундестаг имплементировал директиву в ноябре 2019 года.

Согласно внутренним европейским нормам, нельзя, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая добывает и продает его. Новая газовая директива распространяет эти правила на газопроводы, которые идут в Европейский союз из других стран. Таким образом, оператором «Северного потока – 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания.

Ограничения касаются газопроводов, которые введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. До этой даты все вопросы решались на уровне конкретной страны, на берег которой выходит магистраль.

Правки, с которыми Германия включила директиву в свое законодательство, предполагают, что директива не будет применяться к первому «Северному потоку», а затронет «Северный поток – 2». Также в законопроекте указываются условия для исключения из нового регулирования, что может использоваться Россией, писала «Немецкая волна».

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2» швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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