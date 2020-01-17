«Тут начала зарождаться маленькая жизнь»: Решетова у океана сфотографировалась с трехмесячным сыном

Анастасия Решетова показала Instagram-подписчикам место, где «зародилась новая маленькая жизнь». Возлюбленная Тимати обнародовала фото, где она запечатлена на берегу океана с сыном Ратмиром на руках.
В кадре знаменитость позирует под пальмами в коротких джинсовых шортах и открытой майке, ее волосы развеваются на ветру, а лицо озаряет улыбка. На руках у Решетовой удобно расположился ее маленький наследник. «Ровно год назад, — отметила Решетова, — здесь начала зарождаться новая жизнь – наш будущий сынок». Теперь ему уже 3 месяца, добавила модель.
Поклонники с восхищением отозвались о Решетовой и их с Тимати сыне: «Лапули!», «Какие милые». Звездной маме и ее малышу пожелали здоровья и всего самого хорошего.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал в своем блоге послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал уволить руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. «Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете, что Крым ваш?! Нет, он не ваш, вы лишь денежный мешок для Крыма, и вы уже потратили […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гончарук: Вся эта «газовая история» – о вопросах безопасности, а не денег / 8 декабря
- Роскосмос пояснил, почему Рогозину можно платить больше, чем главе НАСА / 28 ноября
- Вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве Восточного / 27 декабря
- Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год» / 30 декабря
- Отец задушенного на Урале мальчика скрылся с двумя детьми / 28 ноября
- Медведев выступил за запрет никотиновых смесей на территории Евразийского союза / 10 января
- Названы популярные способы угона автомобилей в Москве / 20 декабря
- Реальная зарплата украинцев превысила докризисные доходы на 18% – Минэкономразвития / 28 ноября