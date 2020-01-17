«Тут начала зарождаться маленькая жизнь»: Решетова у океана сфотографировалась с трехмесячным сыном

17.01.2020, 8:30, Разное

Анастасия Решетова показала Instagram-подписчикам место, где «зародилась новая маленькая жизнь». Возлюбленная Тимати обнародовала фото, где она запечатлена на берегу океана с сыном Ратмиром на руках.
В кадре знаменитость позирует под пальмами в коротких джинсовых шортах и открытой майке, ее волосы развеваются на ветру, а лицо озаряет улыбка. На руках у Решетовой удобно расположился ее маленький наследник. «Ровно год назад, — отметила Решетова, — здесь начала зарождаться новая жизнь – наш будущий сынок». Теперь ему уже 3 месяца, добавила модель.


Поклонники с восхищением отозвались о Решетовой и их с Тимати сыне: «Лапули!», «Какие милые». Звездной маме и ее малышу пожелали здоровья и всего самого хорошего.



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