ПЦУ накануне Крещения заявила о «несвойственном украинцам» купании в проруби

Православная церковь Украины накануне праздника Крещения заявила, что купание в проруби не смывает грехи и несвойственно украинцам.
«Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не освобождает от грехов, … потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией», – говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.
Там же указывается, что церковного предписания для купания в проруби нет и, «как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения».
«Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас – совсем без одежды, или с алкогольным «подогревом» и громкими гуляниями после», – добавили в ПЦУ.
Ранее врачи рассказали, как правильно окунаться в прорубь.
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