ПЦУ накануне Крещения заявила о «несвойственном украинцам» купании в проруби

17.01.2020, 8:30, Новости дня

Православная церковь Украины накануне праздника Крещения заявила, что купание в проруби не смывает грехи и несвойственно украинцам.

«Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не освобождает от грехов, … потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией», – говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

Там же указывается, что церковного предписания для купания в проруби нет и, «как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения».

«Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас – совсем без одежды, или с алкогольным «подогревом» и громкими гуляниями после», – добавили в ПЦУ.

Ранее врачи рассказали, как правильно окунаться в прорубь. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал в своем блоге послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал уволить руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. «Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете, что Крым ваш?! Нет, он не ваш, вы лишь денежный мешок для Крыма, и вы уже потратили […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика