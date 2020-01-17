В Минобороны рассказали о подвиге советского солдата, уничтожившего 150 фашистов

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел под названием «Варшава в огне» к 75-летию освобождения города Красной армией от немецко-фашистских оккупантов. В нем, в частности, рассказывается о подвиге капитана Красной армии Николая Акишина.

«Капитан Николай Акишин, командир Первого стрелкового батальона 447-го стрелкового полка, со своими бойцами прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, занял четыре линейные траншеи, уничтожив при этом 150 гитлеровцев, захватил три тяжелых миномета, восемь орудий и прочую технику», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Согласно наградному листу, Акишин был трижды ранен, но не покинул поле боя, пока контратаки противника не были отбиты.

Архивные документы свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тыс. человек, а также о том, как тепло встречали поляки своих освободителей. Также они рассказывают о том, какую экономическую помощь оказал Советский Союз в восстановлении Польши.

Напомним, в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию Путин поручил создать крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам.

В декабре Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

Заявление российского лидера вызвало бурную реакцию в Польше.

Между тем член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о «польской задумке расчленения РФ на три части».





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