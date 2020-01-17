ЦБ отозвал лицензию у московского банка

17.01.2020, 8:26, Новости дня

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-банк»).

«ПФС-банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган», – говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Кроме того, ПФС-банк ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций.

ПФС-банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 декабря 2019 года кредитная организация занимала 348 место в банковской системе России.



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