Николаев назвал 3 негативно повлиявших на их судьбу с Пугачевой песни

Игорь Николаев стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», где поговорил о творчестве. По словам музыканта, ему и Алле Пугачевой пришлось исключить из своего репертуара 3 песни, которые негативно влияли на судьбу звезд.

Как сказал певец, их с Примадонной жизнь несколько раз менялась в худшую сторону после исполнения таких композиций. Николаев вспомнил хит «Две звезды», который Алла Борисовна пела с Владимиром Кузьминым. Композитор добавил, что он хоть и является позитивным, но все же петь его не стоит. Также музыкант отметил шлягер Пугачевой с Челобановым под названием «Незваный гость». По словам знаменитости, в ходе исполнения информация переносится на жизнь и впоследствии влияет на судьбу.

Далее исполнитель пояснил о своем дуэте с Наташей Королевой, когда они выходили на сцену с песней «Дельфин и Русалка». Николаев отметил, что никогда не будет петь подобные композиции со своей нынешней женой. На данный момент избранница музыканта — Юлия Проскурякова учится на 3-м курсе ГИТИСа, а в будущем хочет реализовать себя как режиссёр.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал в своем блоге послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал уволить руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. «Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете, что Крым ваш?! Нет, он не ваш, вы лишь денежный мешок для Крыма, и вы уже потратили […]