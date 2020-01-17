Николаев назвал 3 негативно повлиявших на их судьбу с Пугачевой песни

17.01.2020, 8:21, Разное

Игорь Николаев стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», где поговорил о творчестве. По словам музыканта, ему и Алле Пугачевой пришлось исключить из своего репертуара 3 песни, которые негативно влияли на судьбу звезд.
Как сказал певец, их с Примадонной жизнь несколько раз менялась в худшую сторону после исполнения таких композиций. Николаев вспомнил хит «Две звезды», который Алла Борисовна пела с Владимиром Кузьминым. Композитор добавил, что он хоть и является позитивным, но все же петь его не стоит. Также музыкант отметил шлягер Пугачевой с Челобановым под названием «Незваный гость». По словам знаменитости, в ходе исполнения информация переносится на жизнь и впоследствии влияет на судьбу.

Далее исполнитель пояснил о своем дуэте с Наташей Королевой, когда они выходили на сцену с песней «Дельфин и Русалка». Николаев отметил, что никогда не будет петь подобные композиции со своей нынешней женой. На данный момент избранница музыканта — Юлия Проскурякова учится на 3-м курсе ГИТИСа, а в будущем хочет реализовать себя как режиссёр.



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