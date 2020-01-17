Соловьев резко отчитал гостя программы из-за польского вопроса

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире накричал на гостя передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» Григория Амнуэля.

Журналист поспорил с приглашенным экспертом. Соловьева возмутило несогласие Амнуэля с тем, что Польша должна извиниться за замученных до смерти во времена советско-польской войны пленных советских граждан. Соловьев отметил, что Россия, в свою очередь, признала факт расстрела около 4,5 тыс. польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и извинилась за произошедшее.

«Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша) извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение 1930-х годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?» – передает РИА «Новости» слова Соловьева.

Амнуэль начал оправдывать убийство сотрудников дипмиссии, заявив, что их лишали жизни те люди, чьи семьи «убивались в СССР», но этот комментарий разозлил Соловьева.

«Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Польша позиционировала себя как главный геополитический враг советской России?» – сообщил ведущий.

Его оппонент возразил, что Варшава выступала как «враг коммунистического террористического режима», чем вызвал еще один эмоциональный ответ Соловьева.

«А какой режим был (маршала Юзефа) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому, и поэтому Гитлер оплакивал своего друга», –парировал журналист.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

Он напомнил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии, забрала два района».

Газета ВЗГЛЯД указывала, что раздел демократической Чехословакии стал главным символом польско-нацистского братства.





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