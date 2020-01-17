Пушков оценил инициативу Саркози о России

17.01.2020, 8:12, Новости дня

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предложение бывшего президента Франции Николя Саркози создать новый переговорный формат с Россией.

«Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, РФ и Турции для решения проблем «от Атлантики до Байкала» отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США», – отметил сенатор на своей странице в Twitter.

«Другой вопрос, что любой сдвиг в эту сторону будут яростно блокировать поляки и прибалты», – добавил Пушков.

Накануне Саркози в своем выступлении на Гайдаровском форуме высказался за создание нового переговорного формата, в котором будут участвовать Россия, Турция и Евросоюз. Он также заявил, что Европе нужна Россия, а РФ нуждается в Европе.



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