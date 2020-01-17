Среди самых популярных паролей россиян оказалась «любовь»

Специалисты в области кибербезопасности назвали самые популярные пароли в России и в мире. Среди пользователей со всего земного шара в 2019 году оказались распространенными «123456» и «qwerty». Наряду с ними в список попали «password»и «111111», сообщает «Москва 24».

У Россиян встречались аналогичные комбинации. Так, наиболее расхожим стало кодовое слово «йцукен», что является ничем иным, как «qwerty», написанное на русской раскладке клавиатуры, пишут «Известия». Однако встречались и более оригинальные пароли: «любовь», «привет», «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко». Исследователи отметили, что такие простые варианты часто выбирают потому, что их легко запомнить, но из-за этого данные пользователей становятся более уязвимости.

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