Медик обнаружил у Влада Топалова серьезные проблемы со здоровьем

У Влада Топалова могут быть серьезные проблемы со здоровьем, с начала года он перенес уже две операции. Об этом пояснил хирург Герман Пятов.

Медик не исключил существенное ухудшение здоровья у мужа Регины Тодоренко. Ранее Топалов признался, он со старта года перенес два хирургических вмешательства из-за воспаления в подмышечных впадинах. Врачи рассказали музыканту, что тот нарушил гигиенические правила, выбрав не те инструменты для бритья. Из-за закупорки пор возникли болезненные ощущения и припухлости, которые Влад Топалов решил убрать. Теперь ему нельзя много двигаться, также имеются иные противопоказания, о которых он умолчал.

Хирург Герман Пятов заметил, ситуация с артистом не такая простая, хотя подобные сложности могут возникнуть у любого человека, если не содержать в чистоте бритвенные станки. Особенно стоит насторожиться людям с сахарным диабетом. По словам врача, данные вещи лечатся только с помощью операции, а если у Влада Топалова имеются скрытые заболевания, то ему следует обратиться в больницу.

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