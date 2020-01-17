«Этому мальчику уже 60»: Игорь Николаев поделился детским фото

Игорь Николаев в день своего рождения показал поклонникам детское фото. Композитор отметил в посте в Instagram-микроблоге, что «этому мальчику» уже исполнилось 60 лет.

Судя по фото, Николаев с детства увлекался музыкой. На снимке будущая знаменитость запечатлен за игрой на пианино, а его сосредоточенный взгляд свидетельствует, что он с юных лет серьезно относился к своему занятию, и в результате вырос во всеми любимого композитора, подарившего людям много замечательных хитов.

Под постом артиста, отмечающего 17 января 60-летний юбилей, оставили свои поздравления многие звезды шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте в комментарии назвала Николаева «нашим Моцартом». Катя Лель, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Рева и другие поблагодарили именинника за творчество и пожелали здоровья и новых свершений.

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