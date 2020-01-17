«Этому мальчику уже 60»: Игорь Николаев поделился детским фото

17.01.2020, 8:04, Разное

Игорь Николаев в день своего рождения показал поклонникам детское фото. Композитор отметил в посте в Instagram-микроблоге, что «этому мальчику» уже исполнилось 60 лет.

Судя по фото, Николаев с детства увлекался музыкой. На снимке будущая знаменитость запечатлен за игрой на пианино, а его сосредоточенный взгляд свидетельствует, что он с юных лет серьезно относился к своему занятию, и в результате вырос во всеми любимого композитора, подарившего людям много замечательных хитов.

Под постом артиста, отмечающего 17 января 60-летний юбилей, оставили свои поздравления многие звезды шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте в комментарии назвала Николаева «нашим Моцартом». Катя Лель, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Рева и другие поблагодарили именинника за творчество и пожелали здоровья и новых свершений.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал в своем блоге послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал уволить руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. «Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете, что Крым ваш?! Нет, он не ваш, вы лишь денежный мешок для Крыма, и вы уже потратили […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика