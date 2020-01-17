Доктор Мясников назвал крещенские купания «испытанием для здоровья»

Александр Мясников в разговоре с журналистами дал главные рекомендации россиянам перед крещенскими купаниями. Доктор назвал данную процедуру «испытанием для здоровья».

По словам врача, окунание в прорубь может привести к стрессовому состоянию неподготовленного человека. В связи с этим Мясников призвал людей как минимум за пару месяцев начать тренировать и закалять организм. Специалист заявил, сейчас уже поздно готовиться. Он добавил, что крещенские купания могут стать довольно стрессовой ситуацией для человека, страдающего от проблем с сердечно-сосудистой системой. Эта процедура не принесет глобального вреда или пользы личностям, внезапно решившимся искупаться в ледяной воде, но окажется настоящим испытанием для здоровья. По этой причине Александр Леонидович посоветовал россиянам быстро заходить в воду.

Кардиолог предупредил о поголовном купании, что, по его мнению, глупо с точки зрения издевательства над организмом. Следует также помнить об общих для всех рекомендациях. Не стоит перед началом процесса употреблять алкоголь, а после его окончания необходимо растереть тело полотенцем и выпить горячий чай.

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