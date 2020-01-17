Врачи рассказали, как правильно окунаться в прорубь

17.01.2020, 7:58, Новости дня

Находиться в воде во время крещенских купаний не закаленным с лета людям можно не более 30 секунд, при этом окунаться лучше только до подбородка, а не с головой, чтобы избежать спазма сосудов, считают врачи.

«Чтобы получить удовольствие от купаний, нужно хоть немножко закаляться в течение года, подготавливаться. Незакаленным людям – не более 30 секунд, чтобы избежать переохлаждения, причем неподготовленным людям лучше не окунаться с головой, а только до подбородка», – передает РИА «Новости» слова эксперта Лиги здоровья нации, ведущего научного сотрудника Центра профилактической медицины Ольги Молчановой.

По ее словам, в проруби нельзя людям с обострением хронических заболеваний, простудившимся, с температурой, тем, у кого ишемическая болезнь сердца и тем, кто просто боится.

В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин уточнил, что воздействие холода на организм в целом полезно для здоровья – происходит закаливание, укрепляется иммунитет, появляется бодрость, тренируется сердечно-сосудистая система. Но нагрузка не должна быть критической для организма, а человек должен получать удовольствие от купания.

Чтобы не иметь осложнений после купаний, врачи рекомендуют начинать закаляться с лета. Неподготовленный человек может получить спазм сосудов, ведущий к инсульту и инфаркту, подчеркнула эксперт Лиги здоровья нации, главный научный сотрудник ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА» РФ Галина Тарасова.

По ее словам, перепад температуры воздуха и воды не должен превышать десять градусов. Не стоит купаться и сразу после еды, после приема пищи должен пройти хотя бы час, уточнила врач.

«Перед тем, как искупаться в проруби важно сделать какие-то физические упражнения, чтобы разогреться и почувствовать бодрость. После купания предпочтительно растереться полотенцем, необходимо согреться и можно выпить горячий чай», – добавил Умрюхин.

Напомним, во вторник и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что похолодание придет в Москву во второй половине субботы, а на Крещение, 19 января, столбики термометров опустятся до отрицательных значений.



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Последнее: Находиться в воде во время крещенских купаний не закаленным с лета людям можно не более 30 секунд, при этом окунаться лучше только до подбородка, а не с головой, чтобы избежать спазма сосудов, считают врачи. «Чтобы получить удовольствие от купаний, нужно хоть немножко закаляться в течение года, подготавливаться. Незакаленным людям – не более 30 секунд, чтобы […]

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