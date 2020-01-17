Познер вступился за «оскорбившего верующих» Урганта

Журналист Владимир Познер выразил уверенность, что телеведущего Ивана Урганта не лишат российского гражданства из-за шуток, оскорбивших активистов православного общественного движения «Сорок сороков».

«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз – относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него (Урганта) не будет. То, что его не лишат российского гражданства – в этом я убежден», – сообщил Познер в комментарии Ura.ru.

Он добавил, что не видел выпуск шоу, вызвавший резонанс, но считает, что активистам следует обратиться к представителям «Первого канала», поскольку именно телеканал принял решение выпустить программу в таком виде.

Ранее общественное движение «Сорок Сороков» потребовало лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России, обвинив его в глумлении над чувствами верующих во время интервью с французским актером Жераром Депардье. Участники движения также предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство, отметив, что Урганта и других людей с иностранными паспортами нужно лишить гражданства России.

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