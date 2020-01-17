Женщина снимала на видео, как ее дочь говорит с невидимкой, и обнаружила летающие орбы

Когда сосед Джорджии Хадсон был жив, он дружил с братом Джорджии, был очень добрым человеком и регулярно приходил к ним в дом в гости.
Шесть лет назад сосед умер и Джорджия была сильно расстроена этим, а недавно она стала замечать, что ее годовалая дочка стала смотреть на пустую стену и разговаривать с кем-то.
По версии Джорджии, ее дочка видит призрак этого соседа. Однажды она решила заснять этот момент на видео (смотрите ниже) и когда просматривала отснятый фрагмент, то заметила там странный белесый объект — типичный орб.
Женщина была поражена увиденным и примерно через час после первого видео она снова подошла к кроватке своей дочери и снова увидела, что та с кем-то разговаривает. Тогда она снова засняла ее на видео и снова заметила в ролике быстро пролетающий полупрозрачный белесый шарик.
Объекты два раза на большой скорости пролетали рядом с ребенком и очевидно, что ребенок видел их воочию, так как крутил головой в ту сторону где они пролетали.
20-летняя Джорджия Хадсон живет в городе Рексем, Уэльс, Великобритания. По ее словам ее дочка явно видела кого-то знакомого, она хлопала в ладоши и подпрыгивала, когда общалась с невидимкой. Девочка никогда не вела себя так с незнакомыми людьми, она наоборот пугалась их и начинала плакать.
По словам Джорджии увиденное не напугало ее и даже не обеспокоило, просто сильно удивило. Женщина не думает, что призрак (или чем бы оно ни было) хочет причинить зло ее дочери.
Знакомые Джорджии тоже верят в то, что девочка на видео ведет себя так, словно и правда видит какого-то знакомого ей человека. Но скептики уверены, что ребенок просто играет, а летающие орбы на фото это обычные пылинки.
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Последнее: Когда сосед Джорджии Хадсон был жив, он дружил с братом Джорджии, был очень добрым человеком и регулярно приходил к ним в дом в гости. Шесть лет назад сосед умер и Джорджия была сильно расстроена этим, а недавно она стала замечать, что ее годовалая дочка стала смотреть на пустую стену и разговаривать с кем-то. По версии […]
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