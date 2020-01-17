Китаец проглотил живьем двух угрей, чтобы вылечить запор, и они прогрызли ему кишечник

Этот рецепт прямо требовал взять живую рыбу-угря и проглотить ее целиком, не разжевывая. Описывалось, что двигаясь по кишечнику, эта длинная рыба пробьет застоявшиеся каловые массы и решит проблему запора.

Неизвестно, в каком веке был придуман этот "рецепт" и применялся ли он ранее на практике, а если применялся, выжил ли кто-то после такого. Однако современного жителя Китая этот рецепт едва не убил.

51-летний строитель несколько дней промучился из-за невозможности сходить в туалет "по-большому", после чего где-то обнаружил рецепт про угря, сходил на рынок и купил сразу двух живых угрей.

Кое как проглотив этих рыб целиком, он почти сразу же ощутил в своем желудке сильную боль. Несмотря на это, следующим утром мужчина обнаружил в себе силы и пошел на работу, но там ему вскоре стало совсем невмоготу, из-за невыносимой боли он корчился и стонал.

Коллеги мужчины тут же привезли его в больницу, где ему экстренно сделали сканирование. Увидев на снимках очертания рыб, которые к тому времени уже проникли глубоко в кишечник, пациенту была назначена экстренная операция.

Во время операции выяснилось, что угри разгрызли стенки толстой кишки и что в этих местах уже начала развиваться бактериальная инфекция. Еще немного и мужчина бы скончался.

В китайские соцсети вскоре после этого кто-то загрузил шокирующее видео с удалением еще живых угрей из брюшной полости пациента, западные сми это видео не публикуют и не дают на него ссылок, но выложили кадры из него.

По словам доктора Сан Хайджиана, два угря были толстыми и прогрызли в толстом кишечнике дыру диаметром в 2 см и еще одну дыру в сигмовидной кишке.

"Эти угри были живыми, когда он их проглотил, а кишечник человека очень хрупкая вещь. Когда угри начали грызть его, он не выдержал этого".

После успешной операции пациент пролежал некоторое время в палате интенсивной терапии, а когда он начал поправляться, его выписали.

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