Почти столетний рекорд тепла побит в Москве

Рекорд тепла 95-летней давности был побит в Москве в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Удалось побить рекорд, вчера максимум температуры был за 22 часа плюс 3,2, то есть на одну десятую (выше), а ночью в 4 часа было 3,3», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что москвичей ожидает облачная погода без осадков ожидается в Москве, днем в столице от двух до четырех градусов тепла, по области температура будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла.
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Последнее: Рекорд тепла 95-летней давности был побит в Москве в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Удалось побить рекорд, вчера максимум температуры был за 22 часа плюс 3,2, то есть на одну десятую (выше), а ночью в 4 часа было 3,3», – передает РИА «Новости» слова Синенкова. Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что […]
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