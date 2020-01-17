Почти столетний рекорд тепла побит в Москве

17.01.2020, 7:44, Новости дня

Рекорд тепла 95-летней давности был побит в Москве в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Удалось побить рекорд, вчера максимум температуры был за 22 часа плюс 3,2, то есть на одну десятую (выше), а ночью в 4 часа было 3,3», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что москвичей ожидает облачная погода без осадков ожидается в Москве, днем в столице от двух до четырех градусов тепла, по области температура будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла.



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Последнее: Рекорд тепла 95-летней давности был побит в Москве в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Удалось побить рекорд, вчера максимум температуры был за 22 часа плюс 3,2, то есть на одну десятую (выше), а ночью в 4 часа было 3,3», – передает РИА «Новости» слова Синенкова. Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что […]

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