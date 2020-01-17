Гривна к доллару подешевела до 24,09 грн/$

17.01.2020, 7:42, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 января.

Гривна к доллару США подешевела на 11 копеек – с 23,98 грн/$ до 24,09 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 17 копеек – с 26,73 грн/€ до 26,90 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю подешевел до 3,91 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 января. Гривна к доллару США подешевела на 11 копеек – с 23,98 грн/$ до 24,09 грн/$. Курс гривны к евро снизился на 17 копеек – с 26,73 грн/€ до 26,90 грн/€. Курс гривны к российскому рублю подешевел до 3,91 грн / 10 руб. Источник: интернет-издание […]

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