Гривна к доллару подешевела до 24,09 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 января.
Гривна к доллару США подешевела на 11 копеек – с 23,98 грн/$ до 24,09 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на 17 копеек – с 26,73 грн/€ до 26,90 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю подешевел до 3,91 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 января. Гривна к доллару США подешевела на 11 копеек – с 23,98 грн/$ до 24,09 грн/$. Курс гривны к евро снизился на 17 копеек – с 26,73 грн/€ до 26,90 грн/€. Курс гривны к российскому рублю подешевел до 3,91 грн / 10 руб. Источник: интернет-издание […]
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