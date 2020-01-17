Мнение: Люди — «новая нефть», когда старой нет

Я, как и все дорогие россияне, немного офигела от только что увиденного аттракциона невиданной щедрости с многократным обещанием выплат многодетным семьям, повсеместным строительством и ремонтом фельдшерских пунктов, школ и учреждений дошкольного и дополнительного образования по городам и весям, с последовавшими немедленной отставкой правительства и назначением Мишустина на пост премьера.

Но вместо криков «ура!» и бросания в воздух чепчиков задала себе два вопроса: первый, — откуда дровишки, то есть бабло, и второй, — почему деньги раздавать начали только с первого января 2020 года, почему не раздавали раньше?

Конечно, в голове крутились цитаты из старых кинокомедий и выступлений наших политиков: «вот что животворящие санкции делают», «люди — новая нефть», «сеанс магии с саморазоблачением», «кто нам мешает — тот нам поможет», «что сказал покойник» и прочие.

Начну с главного, — если РФии не существует и все ее органы управления незаконны, а федеральные органы ликвидированы, то банде управленцев было бы разумно переложить ответственность за новые органы и их деятельность на глупый народ — граждан СССР, считающих себя россияками. Пусть проголосуют на референдуме за незаконные изменения в несуществующую конституцию, которую ГД, незаконно изменившая принцип своего избрания, незаконно существующая, выбирала и правительство, поэтому гарант с бандой, как римские управляющие ни за что не отвечали. Добровольное участие в голосовании подтвердит, что граждане СССР сумасшедшие однозначно, как и требовалось по заданию Ватикана.

Послание началось с «раздачи слонов» и было похоже скорее на явку с повинной: выдать всем мамашам бибариков, начислить задним числом… Это значит, что они спалились: как можно вводить выплаты из бюджета задним числом? То есть, в бюджете на это всегда имелись тугрики, которые были предназначены на выплаты россиянам, но выплачены не были? «Люди- новая нефть» с 2011 года…

Британская бабушка (дай Бог ей здоровья), с 2010 г распространила свои гарантии на территорию СССР. Медведев подписал ежегодное выделение до 700- 770 млрд. сов. золотых рублей на оплату ЖКХ за граждан и 700-770 млрд. на обеспечение комфортным жильем советских гражданам, т. е., каждой молодой семье по рождению ребенка по советским законам положена 2-х комн. квартира 54 кв. метра…. по 18 кв. метров на человека в течение года, то есть бесплатно…

Жилье строят, квартиры в наличии есть, но предлагают их в ипотеку, а перед продажей квартир гражданам их часто продают оптом контрабандистам и коррупционерам, те выпускают ценные бумаги, транслируют их стоимость на Запад. Затем квартиры у «злодеев» отбирают и опять продают в ипотеку гражданам РФ-ии.

Так называемый «мат. капитал» значит, что гопники решили подавать свидетельства о рождении по цене 1 миллион золотых сов. руб. как СССР и страхует своих граждан и делят 1 миллион золотых сов руб.

Всем положены выплаты от СССР по рождению ребенка, которые они тырят, ставя на депозит, и которого (ребенка) они определили с 1992 г как имущество римского понтифика. Ребенка они выращивают как кабанчика, — выдавая средства на прокорм нищей матери, и как только мамаша взяла средства — ребенок собственность РФ как имущество! Вот из этого рога изобилия они и решили отсыпать народу немного бибариков.

Присваивают не только выплаты на детей (в СССР были доплаты родителям к з\п) но и 44 зол.сов рубля пайковых, начисляемых ежемесячно каждому гражданину СССР, минимальную пенсию СССР в 73 зол. сов руб. каждому пенсионеру- гражданину СССР, и 135 зол. сов. руб. каждому гражданину СССР от бабушки по морскому закону, и разницу в з\п которая тарифицируется в советских рублях, согласно штатов сов времени и кодов валют по коду 810. Посчитайте через золото 1рубль СССР = 0.987412г золота 999.9% в долларах и бибариках. Колоссальные деньги присваивают гопники. Но под санкциями они засветились. Режим санкций убил всю оптовую и розничную торговлю, — нет возможности инвестирования.

Пришлось поделиться тем, что с 2010 года тихо разворовывали, чтобы люди получив «помощь» несли ее «правильным людям» в магазины, а также газовикам, нефтяникам и строителям. Никакой заботы власти о народосбережении тут нет. Причина невиданной щедрости — «безжалостные» санкций «злобного» Запада. Россиянам «отсыпали» немного из тех денег, которые выделяются на наше содержание с 2010 года.

Теперь о попытке госстроительства, которое такой же фейк, как и все остальное.

Власть формируется Совфедом и ГД, значит они и несут всю ответственность в РФ-ии, а значит им всем теперь надо принять гражданство и присягу РФ-ии? Вопрос — из скольких РФ-ий можно выбрать? Кто и куда поедет на ПМЖ? Среди вариантов Самоа, Венесуэла, Гана и другие.

Римские управленцы вне подозрений, они только «пилят» бюджеты и «окормляют» дебилов.

А дебилы, т.е. граждане СССР, теперь как бы сами всем управляют, через выбранных незаконным образом других дебилов, и теперь вся власть уходит в область Верховного суда, Генеральной и Военной прокуратуры. Генеральная прокуратура отказалась эту функцию выполнять.

Медведев по слухам уходит в единственную законную структуру — Совбез. (все остальные структуры РФ — незаконный фальшак), там же будет «прятаться» и наш гарант.

В Совбезе введена должность зама, куда и перейдет «не Димон».

Сказка о Госсовете тоже вызывает вопрос, — речь шла о каком Госсовете из трех?

Теперь, когда все стали и.о. и лишились официальных должностей и статусов, их недруги начнут всех вычислять, отлавливать и все «отжимать» с последующей утилизацией коррупционера. Переход к СССР идет медленно, но верно. Через Совбез и незаконно выбранный новый состав правительства РФ.

Наступают смутные времена, когда возможен разгул сепаратизма и самоопределянста…. Дебилов (то есть население) надо водить как ежиков в тумане и продолжать дурить дальше, чтобы безнаказанно пользоваться лицевыми счетами граждан СССР. (сатанистам\иезуитам\еврейцам\армянцам\гопникам больше ничего не нужно, главное чтобы мы считали себя кем угодно, только не гражданами СССР, — хоть «росияками», хоть «каклами» хоть «суверенными бульбонавтами» хоть тартаринами (от слова Тартария), за одно попробуют и эту карту разыграть)

Бюджет РФ теперь формируется Минздравом, — это теперь главный учетный орган РФ. На основе стоимости органов одного гражданина РФ-ии: 1 млн долларов (по новому закону всех начнут разбирать на органы), стоимость свидетельства о рождении и советской страховки за одного гражданина СССР — 1 млн. советских рублей. (Шахтерам же выплачивают 1 млн, только в бибариках, а куда идут остальные средства? Воруют! Чрезвычайные ситуации — прибыльный бизнес.)

Раньше времени засветился Мишустин, но потом они вовремя спохватились, — пока и.о. еще будет Медведев, чтобы продолжать пилить доходы граждан СССР, как и раньше. Структуру не так-то легко перестроить. Мишустин будет «работать» на месте Медведева после утверждения в ГД уже в открытую, как незаконный премьер или и.о. премьера. После соблюдения формальностей, то есть, уже с ведома и согласия самих россиян они будут продолжать мутить воду и дурить население, а под шумок переводить всё и всех «в цифру», чтобы все золото и лицевые счета ушли на баланс очередной «РФ» в Швейцарии.

Референдум им надо провести до 20.09., чтобы списать золото СССР у сумасшедших граждан СССР и передать под эмиссию золотого доллара, и списать со счетов МБЭС и МИБ 6.5Т зол. сов. рублей, которые обеспечивают текущий мировой финансовый оборот!

Золотой доллар провозгласят 20.03 на основании решения Конгресса еще от 20.03.17 года.

Как следствие — конфискуют все незаконно выведенные средства из всех юрисдикций, а бабушка все конфискует и реквизирует из всех офшоров. Бесславный конец грозит всем виллам и яхтам и вообще всему, нажитому непосильным трудом. Сезон охоты на гопников и «заштатных» генералов уже открыт, подельники заметают следы.

СССР проявляется больше и больше. Что делать рядовым гражданам? Продолжать отправлять оферты, получать паспорта без подписи в форме 1П, требовать выплаты пайковых денег и пенсий в размере пенсий СССР с пересчетом по курсу советского рубля.

Татьяна Волкова

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Последнее: Я, как и все дорогие россияне, немного офигела от только что увиденного аттракциона невиданной щедрости с многократным обещанием выплат многодетным семьям, повсеместным строительством и ремонтом фельдшерских пунктов, школ и учреждений дошкольного и дополнительного образования по городам и весям, с последовавшими немедленной отставкой правительства и назначением Мишустина на пост премьера. Но вместо криков «ура!» и бросания […]