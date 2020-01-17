Врачи назвали основные признаки поврежденной печени

Медики назвали основные признаки поврежденной печени. Самая крупная железа в организме человека, выполняющая до 500 задач, обеспечивает полноценное его функционирование и требует неустанного внимания к своему состоянию.

Скрытая форма, в которой протекают многие ее нарушения, часто не замечаются человеком, а восстановить этот орган значительно сложнее, чем нанести ему вред. Ранние сигналы, указывающие на проблемы именно с печенью, многие пытаются объяснить загруженностью на работе, неприятный запах изо рта — необходимостью сменить зубную пасту, склонность к синякам — строением сосудистой системы. Кроме этих симптомов, имеет место также желтизна, особенно заметная на белках глаз, кожный зуд, отечность нижних конечностей, проблемы с ЖКТ и некоторые другие признаки.

Печень крайне подвержена самым разным воздействиям и достаточно часто в этом виноват сам пациент. Бесконтрольное самолечение в условиях доступности медицинских препаратов, а особенно обезболивающих лекарственных средств, приводит к поражению печени. Не следует считать, что средства народной медицины абсолютно безвредны, они способны ухудшить здоровье железы. Отсутствие сбалансированного питания, вредные привычки, вирусные гепатиты В и С, передающиеся с кровью и многие другие причины могут спровоцировать цирроз. Кстати, это опасное и часто необратимое состояние вызывается не только алкоголизмом, но и любым воспалительным процессом, если его вовремя не лечить. Правильное питание, включающее овощи и фрукты, морепродукты, орехи и бобовые, активный образ жизни без вредных привычек способны надолго сохранить здоровье печени.

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Последнее: Медики назвали основные признаки поврежденной печени. Самая крупная железа в организме человека, выполняющая до 500 задач, обеспечивает полноценное его функционирование и требует неустанного внимания к своему состоянию. Скрытая форма, в которой протекают многие ее нарушения, часто не замечаются человеком, а восстановить этот орган значительно сложнее, чем нанести ему вред. Ранние сигналы, указывающие на проблемы именно […]