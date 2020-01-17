Мнение: То, о чём нельзя говорить!



Сегодня я проснулась раньше обычного, что часто в последнее время. Тревожность и страшные сны, связанные с детством, всё ещё мучают меня, несмотря на психологическую работу, которую я делаю, чтобы справиться с прошлым и однажды стать полноценным счастливым человеком.

Немного полежав с открытыми глазами, я взяла телефон и решила почитать, пока Дима, мой муж, спал. Вскоре на его телефоне сработал первый будильник – я выключила и оставила рядом. Через несколько минут экран засветился снова и на нём появилось сообщение от моей матери:

«Здравствуй, Дима! Пишу тебе в вотсапе, но ты там не был со 2-го января и не отвечаешь. У вас всё нормально? Ответь, пожалуйста, а то я уже начала беспокоиться – как у вас дела. Можешь мне помочь установить Windows 10? С уважением …»

У меня внутри разорвалась бомба.

Боль, страшная, обдирающая всё внутри, оглушила меня – та боль, от которой некуда деться, когда хочется умереть, потому что больше нет сил терпеть; потому что знаешь, что до конца она никогда не пройдёт…

В детстве меркантильные и хитрые подружки, которые в другие дни воротили от меня нос, неожиданно добрели и заискивали, когда нуждались в моей помощи, и каждое их обращение звучало примерно так: «Верочка, привет! Как твои дела? А можешь кое-что сделать?…» После они, конечно, ничего не помнили.

И теперь эта женщина, изломавшая мне жизнь, которая превратила меня маленькую в раба и заложника бесноватого материнства, посмела просить о чём-то – после того, как сама сделала всё, чтобы оттолкнуть меня.

У нас: хоть здесь, хоть там – в какую точку мира не ткни, не принято говорить плохо о матерях: про бога, про страну, про государство – говори, что хочешь, но мать не тронь – это «священная корова» мироздания, потому что она рожала тебя в муках, крепко сжимая зубы, сцеживала уставшими руками молоко, когда неблагодарное трёхмесячное дитя воротило своё личико от неё, но она не променяла его ни на личную жизнь, ни на карьеру, ни на другие блага, и поэтому ребёнок перед ней в неоплатном долгу!

У матерей всего мира, хороших и не очень, моральная неприкосновенность.

В самых крайних, граничащих с тяжёлой уголовщиной, случаях общество готово обличать «плохих» матерей и называть вещи своими именами, но всё остальное – это «не по злобе», потому что «плохих матерей не бывает, только – уставшие и замученные», потому, что «мать – она же не может не любить, все матери любят своих детей»…

Это лживая, несоответствующая реальности, опасная идеология приводит лишь к произволу и безнаказанности. Если все матери любят, откуда дети в детских домах, приютах и просто выброшенные в мусорный бак?

«Это мой ребёнок – делаю, что хочу!» — лозунг таких матерей. Для них дети – это не отдельные самостоятельные люди – это их продолжения, их собственность, их дело.

В 2017 году я разорвала отношения со своей матерью, потому что, после тридцати лет боли, дошла до точки невозврата, потому что устала быть невидимкой, пустым местом, «её малышом», вместо человека; устала от вечного недовольства, упрёков, насмешек, нивелирования всех заслуг и достижений. Если терпела неудачу, то оттого, «что приложила недостаточно усилий»; если имела успех – похвала начиналась словами: «Ну, конечно! А теперь скажи, чья это школа? Кто тебя научил?» У меня не было ничего… Я не могла ничего! Всё плохое было моим, но хорошее – только от неё. Я устала слышать, «что на детях гениев природа отдыхает», или притворно смеяться, когда она, презирая мои короткие обесцвеченные волосы, каждый раз издевалась и острила: «Скажи-ка, а почему блондинки красят корни в тёмный цвет?»

Нельзя было есть то, что хотелось, пить алкоголь, даже по праздникам, звонить нужно три раза в день, отвечать только радостным голосом, злиться нельзя, потому что мама самый дорогой человек на свете… Мама всегда права! Мама знает лучше! Мама плохого не посоветует! Мама самый дорогой человек, после бога и перед мужем… И ничего, что она слепа, нарциссична и не способна чувствовать боль своего ребёнка… Это же мааааааааама!

Ребёнком, чтобы меня не сдали в детдом, как неоднократно грозили, я превратилась в тень своей матери, пытаясь тщетно заслужить её расположение, но всего и всегда было мало. Я начала боготворить её, как настоящее грозное, но прекрасное, божество, или царицу. Я делала для неё жалкие бесхитростные подарки, рисовала «любимою мамочку» королевой, в дорогих одеяниях, и покорно приносила плоды своего преклонения.

С тех пор я ненавижу подарки, как получать, так и дарить, праздники и прочую лицемерную мишуру, за которой, как в моём детстве, не было ничего, кроме ужаса ребёнка оказаться выброшенным за дверь.

Я не могла больше знать, любить и быть с матерью, которая до школы при первой возможности сдавала меня в больницы и санатории, а потом оставила на растерзание злой ведьме, её собственной матери, глухая к мои мольбам о помощи и защите, равнодушная к моей боли; единственный человек, волновавший её всегда – это она сама, недолюбленная и пренебрегаемая своими родителями, она сосредоточилась только на собственной боли, чтобы наконец-то компенсировать её за счёт своего ребёнка.

Утренним сообщением она разорвала мне душу, напомнив в очередной раз, как безразлична я ей и никогда не была нужна.

За почти четыре года, она не разу не пыталась связаться со мной, за исключением одного Дня Победы, когда на её поздравление я ничего не ответила. Она вспомнила обо мне ещё раз, однажды, когда хотела, чтобы я подверглась гипнозу, и таким образом простила её и старую бабку, измывавшуюся надо мной каждый день моей жалкой детской жизни. Позже она только изредка писала Диме, если нуждалась в бесплатной компьютерной помощи мужа-программиста её дочери.

Пытаясь признать, отреагировать и проанализировать своё прошлое, я съедаемая отчаяньем, болью, злобой, ненавистью, чувством собственного бессилия и чудовищным чувством вины, писала ей письма, пытаясь объяснить, что же случилось между нами, пытаясь, как в детстве, что-то доказать ей, но всё было напрасно… Она отвечала, как заезженная пластинка, признавая всё и одновременно отказываясь признать что-либо: «Прости меня, я не знала, что делала – старалась, как могла. Да, я не защитила тебя от бабушки, была через чур строга… Да… Но я ведь любила тебя… И люблю сейчас и всегда буду любить, потому что ты мой малыш, а я твоя мама и всегда буду твоей мамой, а ты всегда будешь моей дочерью, потому что я люблю тебя».

Моя мать обесценила слово «любовь», как никто до неё, – никогда ещё оно не казалось таким обманным и пустым.

Я слышала однажды, что мозг наркомана помнит героин даже 10 лет спустя, так вот, похоже, что сердце ребёнка всегда помнит боль материнского предательства и нелюбви.

В детстве мне нельзя было выражать свои настоящие чувства, нельзя было злиться, или перечить старшим, как бы глупы они не были, нельзя было не уважить их, как бы бесчеловечны они не казались, и ни в коем случае нельзя было думать плохо о других, но особенно о «дорогих и любимых маме и бабушке, которые (в перерывах между садистским лечением, криками, принуждением, физическим насилием, угрозами и оскорблениями) очень любили свою дорогую доченьку и внученьку Верочку».

И вот так, научившись обману, самообману и азам актёрского мастерства ещё в раннем детстве, я никогда не думала, не писала и не говорила того что чувствовала на самом деле, того, что нельзя было чувствовать послушной и хорошей девочке, и оно копилось, копилось, копилось, отравляя меня, пока не рвануло тридцать лет спустя… но уже было поздно.

На мою последнюю попытку убедить мать взглянуть на своё поведение хоть немного моими глазами, увидеть и почувствовать боль своего взрослого ребёнка, она сказала: «Нет, ну было, конечно, недопонимание, но я же тебя любила, а это самое главное! У меня нет проблем и трудностей, я не могу пойти к психологу, я им не доверяю, они даже хуже гинекологов… Нет, я не могу раскрыться перед чужим человеком. Ты – мой психолог!»

Это был конец.

Источник: Достало

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Последнее: Сегодня я проснулась раньше обычного, что часто в последнее время. Тревожность и страшные сны, связанные с детством, всё ещё мучают меня, несмотря на психологическую работу, которую я делаю, чтобы справиться с прошлым и однажды стать полноценным счастливым человеком. Немного полежав с открытыми глазами, я взяла телефон и решила почитать, пока Дима, мой муж, спал. Вскоре […]