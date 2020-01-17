Вашингтон подтвердил ранение 11 военных при иранском обстреле

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило ранение 11 американских военных при обстреле Ираном баз в Ираке.
«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», – сообщил РИА «Новости» представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан.
Во вторник ракетному обстрелу подверглась иракская военная база Эт-Таджи с американскими военнослужащими. Днем ранее в Тегеране пообещали продолжить сопротивление присутствию американских сил в регионе.
Напомним, в начале января Иран нанес ракетные удары по авиабазе США на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
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Последнее: Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило ранение 11 американских военных при обстреле Ираном баз в Ираке. «Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», – сообщил РИА «Новости» представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан. Во вторник ракетному обстрелу подверглась иракская военная база Эт-Таджи с американскими военнослужащими. Днем ранее в Тегеране пообещали продолжить сопротивление присутствию американских […]
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