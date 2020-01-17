В Индии вышел смартфон Oppo F15 с 8 6Гб ОЗУ за 280$

На индийском рынке появился новый смартфон Oppo F15. Стоимость устройства с 8 Гб памяти составляет 285 долларов.

Разработчики оборудовали аппарат процессором Helio P70 с 8 Гб оперативной и 128 Гб внедренной памяти. Также эксперты отмечают наличие OC Android 9.0 Pie с оболочкой ColorOS 6.1, покрытый стеклом AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с разрешением 1080×2400 точек. В экране Oppo F15 имеется внедренный сканер отпечатков пальцев, опция DC Dimming и фильтрация синей части светового спектра.

Любители фотографий оценят камеру с четырьмя модулями на 48+8+2+2 Мп. «Фронталка» находится в каплевидном отверстии и работает с разрешением 12 Мп. Обладает новинка азиатского производителя неплохим аккумулятором на 4025 мАч с функцией поддержки оперативной зарядки 20 Вт, благодаря чему 50% батареи пополняется всего за полчаса. Доступен, в том числе, слот для карты памяти microSD, FM-радио. Пока Oppo F15 продается только в Индии, появится ли смартфон на рынках других стран не известно.

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Последнее: На индийском рынке появился новый смартфон Oppo F15. Стоимость устройства с 8 Гб памяти составляет 285 долларов. Разработчики оборудовали аппарат процессором Helio P70 с 8 Гб оперативной и 128 Гб внедренной памяти. Также эксперты отмечают наличие OC Android 9.0 Pie с оболочкой ColorOS 6.1, покрытый стеклом AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с разрешением 1080×2400 точек. В […]