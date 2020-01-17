Мнение: Год ПВО в Йемене проходит успешно

После объявления 2020-го года "Годом ПВО", хуситы начали регулярно валить саудовские БПЛА.
Сегодня сбили еще один китайский разведывательно-ударный БПЛА CH-4B.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: После объявления 2020-го года "Годом ПВО", хуситы начали регулярно валить саудовские БПЛА.Сегодня сбили еще один китайский разведывательно-ударный БПЛА CH-4B. Источник: Colonel Cassad
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