Мнение: Год ПВО в Йемене проходит успешно

После объявления 2020-го года "Годом ПВО", хуситы начали регулярно валить саудовские БПЛА.

Сегодня сбили еще один китайский разведывательно-ударный БПЛА CH-4B.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: После объявления 2020-го года "Годом ПВО", хуситы начали регулярно валить саудовские БПЛА.Сегодня сбили еще один китайский разведывательно-ударный БПЛА CH-4B. Источник: Colonel Cassad