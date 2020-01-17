Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов, сообщили в ведомстве.

«На интернет-портале Минобороны РФ к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

Там добавили, что раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

«О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта. В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки», – рассказали в Минобороны.

По сообщению ведомства, также в разделе размещены документы о зверствах фашистов в Польше, о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.

В Минобороны отметили, что публикация документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Из рассекреченных документов можно узнать, что не менее 500 англичан и американцев были убиты в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны.

«После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты «За Родину» докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в «душегубке» умертвили не менее 500 англичан и американцев», – информирует Минобороны.

«Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена. Вывешены были объявления, в которых указывалось, что немцы договорились с союзниками об обмене англичан и американцев на немецких военнопленных. При это крупно подчеркивалось, что за каждого англичанина или американца союзники отдают двух немцев. Англичанам и американцам гарантировалось возвращение на родину», – говорится в докладе.

Однако, как отмечается, собравшихся отправили в лагерь, куда ранее были свезены все евреи. Там англичане и американцы «были наравне с тысячами других немедленно направлены в т.н. баню, где и умерщвлены».

Из документов следует также, что гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия.

«Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков», – говорится в политдонесении в главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР.

Согласно документу, прямо на улицах Варшавы возникли могильные холмы, где были захоронены до 120 тыс. убитых и сожженных немцами поляков.

Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Освобождение Варшавы позволило Красной Армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль «За освобождение Варшавы», которой были удостоены свыше 690 тыс. участников боев за столицу Польши.

После освобождения левобережная часть Варшавы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери были оценены в 2,5 миллиарда долларов.

По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тыс. советских солдат.

Напомним, в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию Путин поручил создать крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам.

В декабре Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

Он напомнил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии, забрала два района».

Газета ВЗГЛЯД указывала, что раздел демократической Чехословакии стал главным символом польско-нацистского братства.





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