Гватемала разорвала отношения с Венесуэлой и «бросилась к ногам Трампа»

17.01.2020, 6:37, Новости дня

Новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой, сообщают информационные агентства.

Джамматтеи велел МИД Гватемалы, чтобы «единственный человек, который остается в посольстве Венесуэлы, покинул его». Гватемала «закрывает» как саму дипмиссию, так и «отношения с правительством Венесуэлы», передает РИА «Новости» со ссылкой на AGN.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что «итальянский гражданин, который возглавляет братскую республику Гватемала, немедленно бросился к ногам Дональда Трампа». По мнению главы внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики, президентство Джамматтеи станет «плохой шуткой, пройдет и зачахнет».



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