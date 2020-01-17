Ученые вычислили возраст статуи «Творца Вселенной» из Южной Америки

17.01.2020, 6:21, Разное

Ученые установили возраст статуи, изображающей бога Пача Камак из Южной Америки. «Творец Вселенной» оказался древнее, чем цивилизация инков, поскольку ему примерно 1200 лет.
Согласно мифам вышеназванной индийской империи, Пача Камак — Создатель Земли. Он являлся одной из основных святынь племени. В XVI веке испанские захватчики разрушили похожие идолы, хотя эта статуя смогла уцелеть, после чего исследователи нашли ее в 1938 году. Во время анализа красок с поверхности артефакта, специалисты узнали, что он был сделан где-то за 7 сотен лет до того, как Пачакамак был завоеван конкистадорами. Почитавшие статую индейцы ичма создали культ задолго до присоединения к империи Уари. Она считалась непобедимой державой в Южной Америке. После захвата индейцев ичма инками, последние приняли культ бога и к «Творцу Вселенной» потянулись многие паломники.

С помощью рентгеновского анализа исследователи установили, что возраст идола составляет порядка 1200 лет. Научные сотрудники до сих пор не знают, по какой причине испанские завоеватели не уничтожили «Творца Вселенной», а лишь закопали его в землю.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые установили возраст статуи, изображающей бога Пача Камак из Южной Америки. «Творец Вселенной» оказался древнее, чем цивилизация инков, поскольку ему примерно 1200 лет. Согласно мифам вышеназванной индийской империи, Пача Камак — Создатель Земли. Он являлся одной из основных святынь племени. В XVI веке испанские захватчики разрушили похожие идолы, хотя эта статуя смогла уцелеть, после чего […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика