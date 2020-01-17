Ученые вычислили возраст статуи «Творца Вселенной» из Южной Америки

Ученые установили возраст статуи, изображающей бога Пача Камак из Южной Америки. «Творец Вселенной» оказался древнее, чем цивилизация инков, поскольку ему примерно 1200 лет.
Согласно мифам вышеназванной индийской империи, Пача Камак — Создатель Земли. Он являлся одной из основных святынь племени. В XVI веке испанские захватчики разрушили похожие идолы, хотя эта статуя смогла уцелеть, после чего исследователи нашли ее в 1938 году. Во время анализа красок с поверхности артефакта, специалисты узнали, что он был сделан где-то за 7 сотен лет до того, как Пачакамак был завоеван конкистадорами. Почитавшие статую индейцы ичма создали культ задолго до присоединения к империи Уари. Она считалась непобедимой державой в Южной Америке. После захвата индейцев ичма инками, последние приняли культ бога и к «Творцу Вселенной» потянулись многие паломники.
С помощью рентгеновского анализа исследователи установили, что возраст идола составляет порядка 1200 лет. Научные сотрудники до сих пор не знают, по какой причине испанские завоеватели не уничтожили «Творца Вселенной», а лишь закопали его в землю.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые установили возраст статуи, изображающей бога Пача Камак из Южной Америки. «Творец Вселенной» оказался древнее, чем цивилизация инков, поскольку ему примерно 1200 лет. Согласно мифам вышеназванной индийской империи, Пача Камак — Создатель Земли. Он являлся одной из основных святынь племени. В XVI веке испанские захватчики разрушили похожие идолы, хотя эта статуя смогла уцелеть, после чего […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Максим Фадеев представил общественности своих новых артистов после перезапуска лейбла «MALFA» / 7 декабря
- «Здесь не Россия, пишите на иврите» / 3 января
- «Сильно не ***»: Басков жестко приструнил молодого музыканта / 19 декабря
- Премьера второго сезона сериала «Мандалорец» состоится осенью 2020 года / 28 декабря
- Друг экс-девушки Гогена Солнцева Сергей Дворцов рассказал новые подробности смерти Галины Ивановой / 6 января
- Россиян ожидает взлет цен на услуги ЖКХ / 26 декабря
- Свинарчуки уже не опасны / 22 декабря
- Беременна! — Брежнева раскрыла все карты / 28 ноября